Uno studentato con l’aiuto di Tosti | | 40 appartamenti per gli studenti

Un innovativo progetto di studentato, realizzato grazie all’impegno dell’imprenditore Giuliano Tosti, darà vita a 40 appartamenti dedicati agli studenti ad Ascoli. Questa iniziativa, situata nei pressi della Ciam, rappresenta una delle opere pubbliche più attese della città, simbolo di fiducia e investimento nel futuro dei giovani. Ascoli crede nei talenti e nelle opportunità universitarie – ha affermato il sindaco Marco…

Quaranta appartamenti saranno presto a disposizione dei ragazzi che vorranno svolgere il loro percorso di studi ad Ascoli. Ciò grazie allo studentato in corso di realizzazione nei pressi della Ciam. Mediante l’impegno dell’imprenditore Giuliano Tosti, infatti, l’amministrazione comunale sta portando avanti una tra le opere pubbliche più attese su tutto il territorio. "Ascoli crede nei giovani e nell’università – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti nel corso del sopralluogo, che si è svolto nei giorni scorsi nel cantiere e al quale hanno partecipato lo stesso Tosti e l’assessore Marco Cardinelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno studentato con l’aiuto di Tosti:: "40 appartamenti per gli studenti"

