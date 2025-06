Uno dei romanzi più amati di Stephen King diventerà un film finalmente

La notizia sta facendo impazzire i fan di Stephen King: uno dei suoi romanzi più iconici, L’Ombra dello Scorpione, si prepara a conquistare il grande schermo dopo due serie TV che ne hanno diviso pubblico e critica. Con la regia di Doug Liman e una produzione d’eccellenza, l’attesa cresce: questa nuova trasposizione cinematografica promette di essere un vero evento, capace di incantare e spaventare allo stesso tempo.

Uno dei romanzi più iconici e amati di Stephen King, L'Ombra dello Scorpione, dopo due serie TV che hanno diviso pubblico e critica sta per arrivare sul grande schermo con un adattamento cinematografico targato Paramount Pictures e diretto da Doug Liman, regista di celebri titoli come The Bourne Identity ed Edge of Tomorrow. Con lui torna a collaborare Tyler Thompson di Cross Creek Pictures, già produttore del film American Made. La notizia, giunta a noi grazie a The Hollywood Reporter, ha scosso i fan della letteratura e del cinema. L'Ombra dello Scorpione è da sempre considerato una delle opere più complesse e ambiziose di King.

