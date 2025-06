Università Lum e Studiomarte presentano il primo murale pubblicitario in Puglia

L’arte e l’istruzione si incontrano in Puglia grazie a Universit224 Lum e Studiomarte, che lanciano il primo murale pubblicitario dell'università. Questa innovativa iniziativa trasforma un muro di Bari in un’opera d’arte visiva e comunicativa di grande impatto, aprendo nuove strade per la promozione accademica e culturale. La presentazione dell’artwall, prevista per oggi alle 19, promette di segnare un nuovo capitolo nel panorama pubblico e artistico della regione.

(Adnkronos) – L’università 'Lum Giuseppe Degennaro' è la prima università in Puglia a lanciare una campagna di comunicazione con Studiomarte attraverso un murale pubblicitario di grande impatto visivo e concettuale, realizzato sul muro di un edificio in viale Unità d’Italia 87 a Bari. La presentazione dell’artwall è prevista per oggi 25 giugno alle 19 presso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Università, Lum e Studiomarte presentano il primo murale pubblicitario in Puglia; Università LUM e STUDIOMARTE presentano il primo murale pubblicitario in Puglia: arte, innovazione e territorio al centro della comunicazione