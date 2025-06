Università domani si torna al voto per eleggere il nuovo rettore

Domani all'Università di Catania si decide il futuro: dalle 9 alle 19, torna il voto per eleggere il nuovo rettore del sessennio 2025-2031. Dopo il primo turno, in cui nessuno ha superato il quorum di 860 preferenze, tutto è ancora aperto. Gli studenti, docenti e personale sono chiamati a fare la differenza: chi sarà il prossimo leader che guiderà l’ateneo catanese verso nuovi traguardi? La scelta è nelle loro mani.

