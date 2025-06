Università domani si torna al voto per eleggere il nuovo rettore

Domani all'università di Catania si torna alle urne per scegliere il nuovo rettore, con il secondo turno di votazioni che si svolgerà dalle 9 alle 19. Dopo il primo round, nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum di 860 preferenze, rendendo questa giornata decisiva per determinare chi guiderà l'ateneo nel prossimo sessennio. La sfida è aperta: sarà la volta della svolta?

