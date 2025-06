Università di Bergamo Occupazione dei laureati e internazionalizzazione spingono in alto la qualità

Il XXVII Rapporto AlmaLaurea 2025 mette in luce come l’Università di Bergamo si confermi un polo di eccellenza, trainato da tassi di occupazione in costante crescita e da un’internazionalizzazione sempre più diffusa. Questi miglioramenti elevano la qualità del percorso formativo e le prospettive future dei suoi laureati. Scopriamo insieme come l’ateneo bergamasco stia plasmando il futuro dei giovani talenti italiani e internazionali.

Un quadro positivo, con significativi miglioramenti sia sul fronte dell'occupazione sia su quello della partecipazione internazionale. Ecco cosa emerge dal XXVII Rapporto sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei laureati di AlmaLaurea 2025 www.almalaurea.it, che ha coinvolto 3.995 laureati dell'Università degli studi di Bergamo, di cui di 2.383 di primo livello, 1.375 magistrali biennali e 237 a ciclo unico. Sul profilo dei laureati si rileva l'aumento del numero di laureati che proviene da un liceo (59,8% dato 2024 contro 56,6% nel 2022); il decremento di quasi dieci punti del numero di persone che si laureano in corso (61,9%, dato 2024 contro il 71,2%, dato 2022).

