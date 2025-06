Università del Sannio aperte le iscrizioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico

Se sogni di fare la differenza nel campo della medicina e della tecnologia, questa è l'opportunità che aspettavi. L'Università del Sannio di Benevento apre le iscrizioni al nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico, un'innovazione che rivoluzionerà il panorama formativo campano. Scopri come questa originale proposta può trasformare il tuo futuro e contribuire a un mondo più innovativo e sostenibile.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico con sede presso l' Università del Sannio di Benevento, una novità assoluta per il territorio e una svolta significativa per il panorama formativo campano. Il corso è una replica del percorso formativo già attivo presso l' Università degli Studi di Napoli Federico II, Ateneo con il quale è stata avviata una collaborazione strategica per garantire standard qualitativi elevati e una piena integrazione didattica e scientifica. L'accesso al corso avverrà tramite le nuove modalità previste a livello nazionale, con il cosiddetto "semestre filtro", che prevede l'ammissione libera iniziale e una successiva selezione basata sul rendimento e sulle competenze maturate nel primo semestre.

