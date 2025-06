Università Cattolica Sguardo internazionale anche con il volontariato | Esperienze di crescita

L'Università Cattolica del Sacro Cuore si distingue per il suo sguardo internazionale, arricchito da accordi con prestigiose università di tutto il mondo come Stanford, Harvard e la Sorbonne. Oltre a offrire esperienze di crescita accademica, promuove il volontariato, creando una comunità globale di studenti pronti a fare la differenza. Con più di 2.300 studenti internazionali e un’elevata mobilità in uscita, questa realtà apre le porte a opportunità senza confini, preparando i futuri leader di domani.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è sempre più internazionale: sono 750 gli accordi di collaborazione con atenei di 87 Paesi (tra i quali Stanford, Harvard University, University College London United Kingdom e la Sorbonne), negli ultimi sei anni la presenza di studenti internazionali è cresciuta del 22% - oggi sono più di 2.300 - e l’università Cattolica è prima tra gli atenei italiani per la mobilità in uscita dei suoi studenti, secondo il QS Europe University Ranking 2025. Ma c’è un modo “alternativo” di sviluppare in chiave internazionale l’apertura al mondo ed è con il volontariato, che coinvolge ogni anno centinaia di studenti, permettendo di sperimentare solidarietà e lavoro di squadra mentre si incontrano culture diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università Cattolica. Sguardo internazionale anche con il volontariato: "Esperienze di crescita"

