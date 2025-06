Università ampliato il servizio educativo per l’infanzia | inaugurati i nuovi spazi per la fascia 3-6 anni

comunità, favorendo la crescita armoniosa e il futuro dei nostri bambini. Universit224 si impegna a offrire un ambiente sicuro e innovativo, dove i piccoli possano esplorare, imparare e sognare, trasformando ogni giorno in un'opportunità di scoperta e sviluppo. Con questa inaugurazione, si rafforza il nostro impegno nel costruire un domani più luminoso e inclusivo per tutti.

Non solo un asilo nido, ma anche una scuola dell’infanzia all’interno del campus universitario di viale delle Scienze. Uno spazio educativo stimolante e di qualità, pensato per accompagnare i più piccoli nei loro primi passi e per rappresentare un concreto investimento nel benessere della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

