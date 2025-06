Uniti nel dono | torna la giornata di raccolta sangue prende al club sportivo

Uniti nel dono: domenica 29 giugno, il cuore di Carovigno batte più forte grazie alla giornata di raccolta sangue al Club Sportivo. Le tifoserie sportive dimostrano che la solidarietà supera qualsiasi rivalità, unendo le forze per una causa fondamentale. Una splendida dimostrazione di come lo spirito di comunità possa superare le divisioni. Perché, quando si tratta di salvare vite, tutti sono dalla stessa parte.

CAROVIGNO - Le tifoserie calcistiche di Carovigno dimostrano che quando si tratta di solidarietà, le rivalità sportive passano in secondo piano. Per domenica 29 giugno è stata organizzata una giornata di raccolta sangue che vedrà collaborare fianco a fianco il Milan club Carovigno 2022, lo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

