Uniti in piazza per la pace | No a guerre e a riarmo

attirato l’attenzione di cittadini e istituzioni, dimostrando che la forza della solidarietà può fare la differenza. Uniti in piazza, abbiamo alzato la voce senza parole, perché la pace si costruisce con azioni concrete e convinzione condivisa.

Una manifestazione silenziosa e potente per richiamare l’attenzione sull’escalation dei conflitti mondiali. Ieri pomeriggio piazza San Michele si è trasformata in uno spazio di forte impatto simbolico e civile, ospitando il presidio per la pace “ Con i nostri corpi fermiamo la guerra globale ”. L’iniziativa, promossa dal Forum per la Pace di Lucca - Ripudiamo la Guerra, dal Forum per la Pace Versilia e da Palestina Libera Garfagnana, ha rappresentato un grido collettivo contro la spirale di violenza e riarmo che sta investendo il mondo. “Contro le guerre, contro il riarmo, contro il genocidio”: è stato questo lo slogan che ha accompagnato l’appello alla partecipazione, invitando cittadine e cittadini a unirsi in un gesto simbolico e concreto di rifiuto della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uniti in piazza per la pace: "No a guerre e a riarmo"

