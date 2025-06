Unità cinofila nei parchi sequestri al XXII Aprile Prosegue l' attività della Locale

La Polizia Locale di Modena continua con impegno il suo presidio nei parchi cittadini, contrastando comportamenti illeciti e garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini e agli amanti della natura. Con un’attenzione particolare alle aree verdi, l’attività si intensifica nel rispetto delle normative, assicurando che i nostri spazi siano luoghi di relax e socializzazione. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, gli...

Prosegue con continuità l’attività di presidio del territorio avviata con la bella stagione da parte della Polizia Locale di Modena, in particolare nelle aree verdi, per scoraggiare quei comportamenti illeciti che spesso riempino le cronache locali. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: prosegue - attività - locale - unità

La scuola dell’infanzia Nostra Signora prosegue la sua attività dopo il successo per il musical "Alice in my Wonderland" - Recentemente, la scuola ha proposto in scena il magico mondo di "Alice in Wonderland", coinvolgendo i piccoli attori in un'esperienza indimenticabile e ricca di emozioni.

Prosegue la Festa dell’Unità di Fossoli in via Martinelli 55, dove trovare diversi menù, spettacoli ed eventi. Qui sotto il programma dei prossimi giorni. Giovedì 29 maggio alle ore 20 cena di beneficenza a favore del Gattile di Carpi e del Canile di Carpi e No Vai su Facebook

Città di Castello, per la polizia locale c'è l'unità cinofila contro spacciatori e decoro urbano; GELA PROSEGUE L’ATTIVITÀ RIVOLTA A CONTRASTARE I FENOMENI DI ILLEGALITÀ; Lido: sequestrati oltre 400 grammi di droga. Intensificati i controlli in vista dell’estate.