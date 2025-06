Unisa fumata nera al primo turno | si va verso il ballottaggio

L’elezione del Rettore dell’Università di Salerno si apre con una sorpresa: nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno, aprendo le porte a un ballottaggio incerto e interessante. La prima chiamata ha già rivelato dinamiche inaspettate, mentre Virgilio D’Antonio guida con 364 preferenze. Ora, l’attenzione si sposta al secondo round, dove tutto può ancora cambiare, regalando agli studenti e alla comunità universitaria un finale tutto da scrivere.

Fumata nera alla prima chiama per l’elezione del Rettore dell’Università di Salerno, ma la tornata inaugurale ha già offerto spunti interessanti e ribaltato alcune previsioni della vigilia. Nessuno dei candidati ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per l’elezione al primo turno, fissata a quota 676 voti, pari al 50% + 1 degli aventi diritto. Tuttavia, Virgilio D’Antonio si è attestato in testa con 364 preferenze, seguito a stretto giro da Alessandra Petrone con 340 voti. Più distanziati gli altri candidati: Pietro Campiglia ha raccolto 284 voti, Paola Adinolfi 202, mentre Carmine Vecchione ha chiuso con 156 voti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa, fumata nera al primo turno: si va verso il ballottaggio

In questa notizia si parla di: fumata - nera - primo - turno

Cerno: "Simion favorevole a Putin? Il governo Letta della Romania sfasciato al primo turno" - Alle elezioni presidenziali in Romania, la destra ha riconquistato il potere con George Simion, leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni (AUR), che ha ottenuto il 40,5% dei consensi.

Cda #Spal, fumata nera. Tacopina prende altro tempo #calcio #seriec Vai su X

La #Juve vira su Simone #Inzaghi? Secondo Il Messaggero in caso di fumata nera per #Conte i bianconeri potrebbero puntare l’allenatore dell’Inter, che potrebbe lasciare i nerazzurri dopo la finale di Champions L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.CO Vai su Facebook

Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati; Fumata nera in Bicocca, in attesa del rettore. Il chimico Orlandi in testa. Si vota venerdì; Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati.

Fumata nera in Bicocca, in attesa del rettore. Il chimico Orlandi in testa. Si vota venerdì - Tutto rimandato a venerdì, per il secondo turno, salvo sorprese. Si legge su msn.com

Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati - Nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, pertanto si procederà alla seconda tornata fissata nei giorni 2 e 3 luglio ... salernotoday.it scrive