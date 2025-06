Unione Comuni Tirocinio formativo

Sei un giovane residente nei Comuni della Garfagnana e desideri fare un passo concreto verso il tuo futuro professionale? L’Unione Comuni Garfagnana ha aperto le porte a un’opportunità unica: un tirocinio formativo non curriculare presso il loro ente, nell’ambito dei progetti regionali "Giovani Sì". Se hai meno di 30 anni, sei inoccupato o disoccupato e vuoi acquisire nuove competenze, questa è la tua occasione per crescere e realizzare i tuoi sogni.

L’ Unione Comuni Garfagnana ha indetto una selezione pubblica per effettuare un tirocinio formativo non curriculare presso l’Ente a Castelnuovo, nell’ambito dei progetti regionali " Giovani Sì ". Il bando è rivolto ai giovani, di età non superiore ai 30 anni, residenti in uno dei Comuni che compongono l’Unione. Tra i requisiti principali quello di essere inoccupati eo disoccupati, iscritti presso il Centro per l’Impiego e in possesso almeno del diploma di scuola superiore. A termine verrà predisposta una graduatoria. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 4 luglio prossimo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ Unione Comuni Garfagnana in via Vittorio Emanuele n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione Comuni. Tirocinio formativo

