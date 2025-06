Unione Comuni del Casentino | Avviso pubblico enti del terzo settore per la partecipazione alla co-progettazione

Sei un ente del Terzo Settore desideroso di contribuire allo sviluppo del territorio e promuovere l’inclusione sociale? L’Unione Comuni del Casentino invita le organizzazioni a partecipare alla co-progettazione, un’opportunità unica per essere protagonisti dei futuri interventi sostenuti dal PNRR. Non perdere questa occasione di fare la differenza: scopri come proporre il tuo progetto e collaborare con la comunità locale per creare un cambiamento duraturo.

Arezzo, 25 giungo 2025 – . L’Unione dei Comuni Montani del Casentino indice una procedura di evidenza pubblica, allo scopo di acquisire proposte e individuare soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. In particolare, il progetto presentato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha l’obiettivo di dare agli anziani una valida alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali, ovvero un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione Comuni del Casentino: Avviso pubblico enti del terzo settore per la partecipazione alla co-progettazione

