Un’icona controversa ma immortale, Michael Jackson ha plasmato la storia della musica con un talento ineguagliabile e una vita ricca di luci e ombre. Dalla scena globale alle sfide personali, il suo percorso rimane affascinante e complesso. A sedici anni dalla tragica scomparsa, ripercorriamo le tappe di una leggenda che ha lasciato un segno indelebile. In attesa della messa in onda su Sky Crime, stasera in prima visione assoluta, scopriamo chi era veramente il Re del Pop.

I l 25 giugno 2009, Michael Jackson veniva trovato senza vita nella sua villa di Holmby Hills, Los Angeles, all’età di 50 anni. La morte de l Re del Pop causata da un arresto cardiaco per un’overdose di propofol e benzodiazepine, segnò la fine di un’icona. A sedici anni da quel giorno, ripercorriamo la sua vita, la carriera e le ombre che hanno segnato il suo percorso. In attesa della messa in onda, stasera Sky Crime, in prima visione assoluta, della docu-serie che ripercorre il periodo più difficile della sua vita: le accuse di molestie sessuali su minori. Il processo si è concluso con l’assoluzione con formula piena da tutte le accuse nel 2005, quattro anni prima della sua morte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un'icona controversa ma immortale: ecco vita, carriera e ombre che hanno segnato il suo percorso

