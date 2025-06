Unghie in rosso | le manicure estive più belle sono scarlatte

L'estate è alle porte e le unghie in rosso sono pronte a conquistare i cuori di tutte! Dai toni vivaci e moderni come il rosso ciliegia e quello aranciato, alle novità più audaci come il rosso fragola, questa stagione propone manicure che esaltano l’abbronzatura e regalano energia. Tra finiture glossy, effetto gel o metallizzato, la scelta è vasta. A seguire, scopriamo la raffinata double french manicure arricchita dall’arancio pastello...

