Un'estate a tutto volume a Vulcano Buono | 5 concerti con Alfa Clara SLF Renga e Nigiotti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Vulcano Buono, dove il ritmo e l’energia si fonderanno in cinque serate spettacolari. Dal 5 al 31 luglio, la smart city campana si trasformerà in un palco a cielo aperto per “Un’estate a tutto volume – Arena in Musica”, tra emozioni, grandi artisti e atmosfere uniche. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa vibrante avventura musicale!

Dal 5 al 31 luglio, la smart city campana ospiterà "Un'estate a tutto volume – Arena in Musica", una rassegna che promette di accendere le notti estive con cinque appuntamenti musicali da non perdere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 5 luglio alle 21:30, l’Arena Vulcano si trasforma nel palcoscenico della grande musica con Enrico Nigiotti, uno dei cantautori italiani più amati. Sarà lui ad aprire la prima edizione della Vulcano Buono Music Edition 2025 – Arena in Musica! Un’atmosfera mag Vai su Facebook

