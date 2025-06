Under 15 niente da fare

Una sfida emozionante tra Fiorentina e Inter, conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei nerazzurri. La partita ha regalato momenti intensi e passione pura, dimostrando ancora una volta come il calcio giovane sia un concentrato di energia e talento. Nonostante il punteggio, entrambe le squadre hanno dato battaglia fino all’ultimo minuto, lasciando i tifosi desiderosi di vedere cosa riserverà il futuro. La passione per il calcio giovane non si ferma qui!

Fiorentina 1 Inter 2 FIORENTINA: Rosi; Innocenti, Puglisi (76' Santomauro), Lovari (52' Gobbo), Barbone; Cecchini (52' Savino), Castagnoli, Bernamonte; Clemente (68' Petrini), Barzagli, Croci. All. Cristiani. INTER: Costante; Foroni, Barcella (71' Bagnara), Ferri, Lucarelli; Poltronieri, Vanacore (66' Seghezzi); Marchesi (82' Menegazzo), Seratoni, Omini (82' Penta); Palmini. All. Fautario. Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria. Reti: 31' Seratoni, 62' Vanacore, 85' Gobbo. Note: espulso al 74' Lucarelli per doppia ammonizione. Niente da fare, per la Fiorentina - anche quest'anno - le finali restano materia stregata.

