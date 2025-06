Un' App per l' ordine degli avvocati padovani | primi in Veneto a dotarsi di questo strumento

Siamo lieti di annunciare il lancio dell’app ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Padova, prima nel Veneto a dotarsi di questo innovativo strumento digitale. Presentata presso la Sala Levi Civita del Palazzo di Giustizia, questa applicazione, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, rivoluziona la praticità e l’efficienza professionale. Un passo avanti verso il futuro della tutela legale, offrendo ai professionisti strumenti smart e immediati per migliorare ogni loro attività.

Presso la Sala Levi Civita del Palazzo di Giustizia, è stata presentata l’app ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Padova, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le aree professionali legale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: ordine - avvocati - padovani - primi

Davide Barzan, esposto dell’ordine degli avvocati di Rimini: ‘Mai esercitato professione forense’ - L'Ordine degli Avvocati di Rimini ha presentato un esposto-denuncia contro Davide Barzan, consulente coinvolto nel caso del delitto di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023.

Si è svolto ieri, presso l'Auditorium degli Ospedali Riuniti Padova Sud, il primo di tre incontri organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Padova in sinergia con il Dipartimento di Salute Mentale della nostra Azienda sul tema "Le amministrazioni di sostegno: rap Vai su Facebook

L’Ordine degli Avvocati di Padova lancia la prima app istituzionale per avvocati del Veneto; Padova: avvocati, stop al “maschile universale”; Messa con il vescovo per gli avvocati, scoppia la polemica: «Inopportuno, l'Ordine deve essere laico».

Un'App per l'ordine degli avvocati padovani: primi in Veneto a dotarsi di questo strumento - Realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le azien ... Riporta padovaoggi.it