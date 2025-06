Unahotels arriva l’ufficialità per Severini | Sono felice non vedo l’ora di iniziare

Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Luca Severini a Unahotels, una firma che porta con sé esperienza e talento per rafforzare il nostro team. Dopo aver concluso il suo percorso con Tortona, Severini si unisce a noi con entusiasmo e determinazione, pronto a contribuire al successo. La sua presenza alzerà sicuramente il livello degli italiani in squadra, creando nuove opportunità di vittoria e crescita. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme!

Da ieri Luca Severini è ufficialmente un nuovo giocatore della Pallacanestro Reggiana. L’ala classe ’96 era infatti uscita dall’ultimo anno di contratto con Tortona venerdì scorso (giorno del suo 29esimo compleanno) e a ruota aveva poi firmato il biennale che il general manager Marco Sambugaro gli aveva sottoposto già da diverse settimane. Per la Unahotels si tratta di un ottimo inserimento che va ad alzare il livello degli italiani a disposizione di coach Priftis se si pensa che, almeno ‘virtualmente’, Severini prenderà il posto di Chillo. "Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso alla Pallacanestro Reggiana, è una società importante e che finora mi ha trasmesso solo impressioni positive – queste le sue prime parole da biancorosso - ringrazio il management e lo staff tecnico per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare a lavorare e conoscere i tifosi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, arriva l’ufficialità per Severini: "Sono felice, non vedo l’ora di iniziare"

