Una vita meravigliao Enrico Beruschi presenta il suo nuovo libro a Travo

Una vita straordinaria e ricca di avventure: Enrico Beruschi, volto televisivo iconico e comico amatissimo, presenta il suo nuovo libro a Travo. Giovedì 3 luglio, nel secondo appuntamento delle Serate letterarie "Giana Anguissola", l'artista condivide storie, aneddoti e riflessioni che hanno segnato la sua incredibile carriera. Dalla guerra alla ribalta televisiva, la sua vita è un vero caleidoscopio di emozioni e successi, e questa serata promette di essere indimenticabile.

SarĂ Enrico Beruschi, volto televisivo iconico, comico amatissimo, il protagonista del secondo appuntamento delle Serate letterarie "Giana Anguissola" in programma a Travo giovedì 3 luglio.

Enrico Beruschi e "Una vita meravigliao" nella storica gelateria a lago

Enrico Beruschi, uno spaccato dell'Italia dagli anni '70 a Travo per le Serate letterarie

