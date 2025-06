Una sirena-bambina che veglia tra mare e porto | a Milano Marittima una scultura alta sei metri

Una maestosa sirena bambina, alta sei metri, veglia tra mare e porto a Milano Marittima, incarnando sogni e mistero. È in arrivo la scultura "Non basta il canto delle sirene" di Valerio Berruti, un’opera che, da agosto, troneggia in bronzo patinato nel cuore della città . Dopo il tramonto, la sua figura si illuminerà , trasformando il paesaggio marittimo in un'emozionante scena di luce e fantasia. Un'opportunità unica per immergersi in arte e poesia.

È in arrivo a Milano Marittima la scultura alta sei metri "Non basta il canto delle sirene" di Valerio Berruti. Da agosto l'installazione permanente, col suo profilo in bronzo patinato, si erigerà nel punto di incontro tra mare e porto. Dopo il tramonto, al calare del buio, si accenderà di luce.

