Una sfilata contro il tumore al seno | al Fatebenefratelli operatori sanitari in passerella con Antonio Marras per dire che prevenzione e bellezza possono coesistere

In un’atmosfera di energia e speranza, operatori sanitari in passerella al Fatebenefratelli per una sfilata contro il tumore al seno, accompagnati da Antonio Marras. Un evento che ha dimostrato come prevenzione e bellezza possano convivere, celebrando la forza di chi lotta e riscrive la propria storia. Con tutine vintage e tanta passione, queste figure dedicate hanno portato in scena un messaggio di coraggio, rinascita e gioia condivisa, dimostrando che insieme si può vincere.

Come un lancio di coriandoli, una spruzzata di colore, un angolo di gioia condivisa e quasi urlata. Rubato, custodito, conquistato a fatica e poi mostrato a tutti con orgoglio. Chi ha avuto un cancro al seno sa che tutto si riscrive, si trasforma in una nuova pagina. E ci si può ridere anche su. Gli operatori e operatrici sanitarie e socio sanitarie, gli infermieri e infermiere, i tecnici di radiologia hanno sfilato con tutine vintage da marinaretti, cappellini retrò e cagnolini al seguito, fiori nei capelli, abiti con allegre fantasie floreali, rouge svolazzanti, camicie hawaiane che ricordano le complici risate del varietà e delle commedie di una volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

