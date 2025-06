Una porzione di una statua di bronzo riemerge dal patrimonio sommerso

Una scoperta straordinaria emerge dal profondo: un frammento di statua di bronzo, forse il torso di un'antica figura maschile, riaffiora dal patrimonio sommerso di Santa Leuca. Durante una campagna di prospezioni subacquee nei fondali antistanti il porto di Castrignano del Capo, questa scoperta affascinante apre una finestra sulla storia e l'arte di un passato dimenticato. Un evento che arricchisce il patrimonio culturale e invita a scoprire i misteri custoditi sotto le onde.

SANTA DI LEUCA (Castrignano del Capo) - Un frammento di statua bronzea, probabilmente parte del torso nudo di una figura maschile, è stato individuato e recuperato nei fondali antistanti il porto di Leuca. La scoperta è avvenuta durante una campagna di prospezioni subacquee condotta dal.

Una porzione di una statua di bronzo riemerge dal patrimonio sommerso - È stata recuperata nei fondali antistanti il porto di Santa Maria di Leuca durante una campagna di prospezioni ...

