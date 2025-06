Una piccola Provenza non lontano da Como | il maxi campo con oltre 2mila piante di lavanda

una piccola Provenza a due passi da casa. Con oltre 2.000 piante di lavanda, questo maxi campo offre un'esperienza sensoriale unica: tra profumi avvolgenti e colori mozzafiato, potrai immergerti nella magia della natura. Non solo relax, ma anche la possibilità di creare il tuo bouquet da portare a casa, come insegnavano le nonne. L’appuntamento è ora a Usmate Velate, dove riapre questa splendida oasi di tranquillità e bellezza.

Una distesa profumata e colorata dove tuffarsi. Una distesa dove realizzare anche il proprio mazzo da portare a casa e con il quale, come ci hanno insegnato le nonne, si profumano i cassetti. L’appuntamento non è in Provenza, ma a Usmate Velate, in Brianza, dove riapre la grande distesa di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

