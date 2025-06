Una freccia in più per Chivu | Inter riecco Dumfries Non si vedeva dalla finale di Monaco

Dopo un lungo assaggio di assenza, Dumfries si prepara a tornare in campo, portando energia e determinazione all'Inter. La sua rinascita arriva dopo settimane di sfide e attese, e questa notte contro il River sarà l’occasione perfetta per rivedere il suo talento in azione. La domanda ora è: sarà lui la freccia in più che i nerazzurri cercavano? Restate sintonizzati per scoprirlo.

L'olandese rimase in campo per tutta la sfida contro il Psg, poi la nazionale e l'infortunio. Ma questa notte contro il River tornerà a disposizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una freccia in più per Chivu: Inter, riecco Dumfries. Non si vedeva dalla finale di Monaco...

