Una flotta di 200 monopattini Partito il servizio di sharing

Scopri il nuovo modo di muoverti a Lecco con la nostra flotta di 200 monopattini elettrici in sharing, pensata per turisti, pendolari e lecchesi desiderosi di spostarsi in modo rapido ed ecologico. Basta scaricare l’app “Dott”, registrarsi e partire! Sicurezza e rispetto delle regole sono al centro dell’esperienza, con sosta libera in tutte le aree dedicate a moto e bici. Carica la tua avventura e goditi la città in modo smart!

Una flotta di 200 monopattini a disposizione di turisti, ma anche pendolari e lecchesi, per spostarsi a Lecco. È partito ieri il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing. Per noleggiare i monopattini è necessario essere maggiorenni, scaricare l’app “Dott“ e registrarsi. L’app ricorda all’utente, prima di mettersi alla guida, le regole di sicurezza e i comportamenti da seguire. La sosta è consentita in tutti gli spazi per moto e bici, oltre che in 29 parcheggi fisici e virtuali dedicati. Ogni mezzo è dotato di sistema di rilevamento satellitare, che permette di monitorare sia la posizione, sia la velocità, che per legge non può essere superiore ai 20 km orari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una flotta di 200 monopattini. Partito il servizio di sharing

