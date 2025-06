Una domanda a Mattarella | l’aumento al 5% del Pil per il riarmo è compatibile con la tutela della salute?

Gentile Presidente Mattarella, con rispetto, desidero chiedere un chiarimento su una questione di fondamentale importanza. L’aumento del 5% del PIL destinato al riarmo appare in contrasto con il ripudio della guerra sancito dalla nostra Costituzione. La norma fondamentale del nostro Stato non può essere considerata un semplice testo di formule rituali, ma deve guidarci nelle scelte quotidiane. È possibile trovare un punto di incontro tra sicurezza e valori costituzionali?

di Sergio Ciliegi Presidente Sergio Mattarella, con tutto il rispetto, forse c’è qualcosa da chiarire o da ribadire. La Costituzione, sulla quale lei ha giurato, non è un breviario di formule liturgiche per le ricorrenze da riporre nel cassetto subito dopo. Se l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali l’Italia non deve fornire armi a nessuno. La lettera della norma costituzionale sull’argomento non si presta ad interpretazioni di sorta. D’altra parte, ripudiare la guerra e fornire armi per qualsiasi guerra sono incompatibili anche senza una costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it