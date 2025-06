Una diva bionda e impeccabile sfida l' ondata di calore di New York è la 49enne Charlize Theron con il caschetto modellato dallo styling semi wet

affascinante, perfetto per affrontare l’afa della città senza rinunciare all’eleganza. Charlize Theron dimostra ancora una volta come il trucco di stile possa essere un’arma vincente contro il sole estivo, trasformando le sfide climatiche in vere e proprie dichiarazioni di moda.

A l netto di essere una delle attrici più carismatiche del cinema contemporaneo, Charlize Theron è anche un'icona di stile capace di trasformare esigenze pratiche in veri e propri statement di bellezza. Durante il suo recente tour promozionale per il film The Old Guard 2, 36 caldissime ore a New York, ha scelto un hairlook capace di unire classe e funzionalità. Il bob corto biondo è ordinato da uno styling a gel, essenziale ma allo stesso tempo glam. Un look capelli d'estate strategico, da copiare.

