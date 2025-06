Una ’casa’ per praticare sport Saranno assegnate 38 palestre | Così sosteniamo le società

Se desideri un supporto concreto per lo sviluppo delle tue attività sportive, questa è un’opportunità imperdibile. Saranno assegnate 38 palestre tra comunali e provinciali, scolastiche e non, per sostenere circa 50 società sportive nel periodo tra l’1 settembre 2025 e il 30 giugno 2026. L’avviso di partecipazione verrà pubblicato il 27 giugno: non perdere questa occasione di far crescere il tuo sport! La delibera sulla assegnazione delle Palestre Comunali per la stagione 2025/26 è...

Verranno assegnate 38 palestre, tra comunali e provinciali, scolastiche e non, per consentire di fatto lo svolgimento delle attività sportive di circa 50 società sportive (per allenamenti, campionati, tornei, sessioni di formazione, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 settembre 2025 e il 30 giugno 2026. L’avviso per partecipare verrà pubblicato il prossimo 27 giugno. La delibera sulla assegnazione delle Palestre Comunali per la stagione 202526 è stata approvata oggi dalla Giunta Comunale. "L’avviso che verrà pubblicato venerdì prossimo è uno dei più attesi dal mondo sportivo cittadino che, per rendere effettive ed efficaci le proprie attività, ha costante bisogno di spazi utili e attrezzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una ’casa’ per praticare sport. Saranno assegnate 38 palestre: "Così sosteniamo le società"

In questa notizia si parla di: palestre - assegnate - società - casa

Casa Milan, altri cartelli per Maldini: “Torna a casa capitano”. E sulla società … - Anche oggi, fuori da Casa Milan sono comparsi nuovi cartelli a sostegno di Paolo Maldini, richiedendo il suo ritorno come capitano.

Palestre scolastiche alle società sportive, il Comune ci riprova: pubblicato il nuovo bando; Palestre scolastiche, l'appello delle società sportive del V municipio: Un tavolo di confronto per ripartire; Palestre e campi da calcio modenesi, assegnate le nuove gestioni.