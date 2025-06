Una boccata d’arte 2025 a Pratovecchio Stia

Pratovecchio Stia si prepara a vivere un weekend di straordinaria creatività con Una Boccata d’Arte 2025. Venti borghi, venti progetti e un viaggio culturale che attraversa l’Italia, portando l’arte contemporanea direttamente nel cuore delle comunità. Sabato 28 giugno si inaugura “Gli alberi non vagano” di Stella Rochetich, un’opera che invita a riflettere su paesaggio e identità. Pronti a scoprire come arte e territorio si incontrano in questa speciale edizione?

Arezzo, 25 giugno 2025 – Venti borghi, venti progetti, un viaggio che attraversa tutta Italia Sabato 28 giugno l'inaugurazione del progetto di Stella Rochetich dal titolo "gli alberi non vagano" che mette in dialogo arte, paesaggio e comunità Anche Pratovecchio Stia sarà protagonista della sesta edizione di Una Boccata d'Arte, progetto nazionale di arte contemporanea diffusa, ideato da Fondazione Elpis, che ogni anno porta la creatività di 20 artisti in 20 borghi italiani, uno per ogni regione. Per la Toscana quest'anno è stato scelto Pratovecchio Stia, sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con un progetto artistico firmato da Stella Rochetich e curato da Gabriele Tosi dal titolo "gli alberi non vagano".

