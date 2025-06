Una best practice da replicare e far crescere | finale emozionante per IoDicoNoalCyberbullo

Un exploit annunciato, quello di ieri sera, che ha suggellato un percorso educativo e valoriale capace di coniugare riflessione, creatività e consapevolezza. Si è concluso con emozione e grande partecipazione il progetto “@IoDicoNoalCyberbullo” promosso dall’Università Popolare Pace di Reggio. Questa best practice rappresenta un esempio brillante da replicare e far crescere, illuminando la strada verso un futuro digitale più sicuro e rispettoso per tutti. L’impegno condiviso può davvero cambiare le sorti del nostro mondo online.

Un exploit annunciato, quello di ieri sera, che ha suggellato un percorso educativo e valoriale capace di coniugare riflessione, creatività e consapevolezza. Si è concluso con emozione e grande partecipazione il progetto “@IoDicoNoalCyberbullo” promosso dall’Università Popolare Pace di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: iodiconoalcyberbullo - practice - replicare - crescere

Reggio. “@IoDicoNoalCyberbullo”, un finale da standing ovation per il progetto dell’Uni.Pace.

Reggio. “@IoDicoNoalCyberbullo”, un finale da standing ovation per il progetto dell’Uni.Pace - Il laboratorio informatico, coordinato in parallelo con quello teatrale, ha visto i ragazzi cimentarsi nella creazione di un sito web tematico The post Reggio. Si legge su msn.com