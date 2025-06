Un weekend insieme agli Angeli del Bello

Unisciti agli Angeli del Bello per un weekend di passione e impegno, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei tesori della nostra terra. Venerdì 27, alle ore 8:30, il Giardino delle Rose si trasformerà in un luogo ancora più incantevole grazie al prezioso contributo dei volontari. Vieni a scoprire come, insieme, possiamo fare la differenza e preservare le meraviglie che ci circondano. Un gesto semplice, un impatto straordinario.

Anche questo fine settimana, i volontari di Angeli del Bello scendono in campo per prendersi cura di alcuni dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio. Venerdì 27 – Giardino delle Rose, ore 8:30 Tra profumi e panorami mozzafiato, aiutaci a rendere ancora più speciale questo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

