ha trasformato la sua passione in realtà, offrendo a ogni cliente l’opportunità di progettare la scarpa dei propri sogni. Con un tocco di creatività e innovazione, Giulia sta rivoluzionando il mondo della moda calzature, facendo sì che ogni passo sia un'espressione unica di stile e personalità. E questa è solo l’inizio di un’avventura che promette di lasciare il segno nel settore.

Invece di configurare l'auto, configuri la tua scarpa ideale. E' questa l'idea della giovane imprenditrice del settore moda e calzature Giulia Meniconi, premiata tre anni fa al concorso internazionale "Un talento per la scarpa" grazie a una creazione ispirata alla Divina Commedia. Ora Giulia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un talento per la scarpa: il sogno di Jules Meniconi diventa realtà - Intervista alla giovane calolziese Giulia che ha deciso di diventare imprenditrice e di lanciare il suo marchio all'insegna di passione e creatività: "Così creo la scarpa che vuoi tu" ... Lo riporta leccotoday.it

