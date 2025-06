Un pranzo di carità e solidarietà per oltre 100 persone in difficoltà

Un gesto di grande cuore ha unito Pisa in un abbraccio di solidarietà, offrendo un pranzo caldo e dignitoso a oltre 100 persone in difficoltà. Organizzato dalla Delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta, Caritas Diocesana e ConfRistoranti Confcommercio Pisa, l’evento si è svolto nel suggestivo chiostro della Chiesa del Carmine, dimostrando che insieme, possiamo fare la differenza. Una giornata che rimarrà impressa nel ricordo di tutta la comunità, rafforzando il senso di ascolto e solidarietà.

Pisa, 24 giugno 2025 - Un pranzo di carità, cucinato per alcune persone che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si è tenuto presso il chiostro della Chiesa del Carmine il pranzo solidale organizzato dalla Delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta e Caritas Diocesana insieme ai ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa. L'appuntamento, preceduto dalla messa celebrata da Monsignor Giovanni Paolo Benotto presso la Chiesa di San Domenico, ha permesso a oltre 100 persone di sedersi a tavola nel chiostro, allestito per l'occasione come un vero ristorante, gustando un delizioso menù.

