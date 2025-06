Un posto al sole | Marina decisa a rompere i rapporti con Gagliotti per la crisi dei cantieri

Nel tumulto delle tensioni a "Un Posto al Sole", Marina si prepara a prendere una decisione drastica per difendere i suoi principi e il futuro dell’azienda, anche se ciò significa spezzare definitivamente i rapporti con Gaglioffi. Nel frattempo, Michele si addentra nei campi alla ricerca di risposte, ma si scontra con una violenta sorpresa. Riuscirà a superare questa ardua prova e a scoprire la verità che potrebbe cambiare tutto?

A Marina proprio non va giù l’idea di far pagare ai dipendenti, attraverso la cassa integrazione, la crisi dei cantieri, ed è decisa a rompere definitivamente i rapporti con Gaglioffi. Che continua a picchiare la moglie e sospetta di una sua nuova relazione extraconiugale. Michele si reca nei campi per chiedere ai colleghi di Assan se sanno che fine abbia fatto. Ma questi per giunta lo picchiano e lasciano a terra. Quando riesce a mettersi in sesto e tornare a casa Michele racconta tutto a Silvia, che lo spinge a rivolgersi a Damiano. Che però ha un problema: il suo capo non si fida di lui. E quindi, ancora una volta, il poliziotto fa di testa sua e si mette in pericolo, agendo senza l’autorizzazione dei superiori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it