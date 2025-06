Un Posto al Sole anticipazioni 26 giugno | Chiara e Gennaro si alleano in segreto per prendersi i Cantieri

Preparati a scoprire le sorprendenti alleanze e i colpi di scena che caratterizzeranno l’episodio di domani di Un Posto al Sole. Chiara e Gennaro si alleano in segreto per conquistare i cantieri, mentre le mosse di Marina e le nuove entrate nel mondo dei personaggi promettono tensione e intrighi. Non perdere l’appuntamento con la drammatica evoluzione delle storie di Napoli: cosa succederà giovedì 26 giugno? Resta con noi per svelarlo.

IMarina ha fatto un grande errore a proporre il ruolo di socia a Chiara Petrone. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Il ritorno di Gianluca Palladini e l'ingresso di Chiara Petrone come socia del Cantieri, sono gli eventi intorno a cui ruoterà la puntata. Scopriamo quindi cosa succederà nell'episodio di giovedì 26 giugno. Negli ultimi episodi Dopo anni, Gianluca Palladini è tornato a Napoli per incontrare il padre Alberto. Intanto Chiara Petrone è diventata socia dei Cantieri: Marina infatti, si è rivolta a lei pensando di contrastare Gennaro Gagliotti, più deciso che mai a ottenere il controllo completo dell'azienda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 26 giugno: Chiara e Gennaro si alleano in segreto per prendersi i Cantieri

