Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2025 | Chiara si allea con Gennaro ed è pronta a prendersi la sua vendetta!

Prepariamoci a un colpo di scena imperdibile: il 26 giugno 2025, Un Posto al Sole ci riserva emozioni forti con Chiara che si allea segretamente con Gennaro, pronta a scatenare la sua vendetta. Cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme, perché questa alleanza potrebbe cambiare per sempre le sorti dei protagonisti. Non perdetevi l’appuntamento!

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Chiara allearsi segretamente con Gennaro. La Petrone vorrà prendersi la sua vendetta ed è sicura che l'avrà !. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2025: Chiara si allea con Gennaro ed è pronta a prendersi la sua vendetta!

In questa notizia si parla di: posto - sole - anticipazioni - giugno

Anticipazioni un posto al sole: tutte le puntate da non perdere - Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 23 AL 27 GIUGNO Vai su X

anticipazioni e trame di un posto al sole dal 30 giugno al 4 luglio 2025 Le prossime puntate della celebre soap opera Un Posto al Sole, in programmazione su Rai 3, promettono una settimana ricca di colpi di scena, rivelazioni e sviluppi emotivi. La serie, giunt Vai su Facebook

Un Posto al Sole, le anticipazioni di domani giovedì 26 giugno 2025; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 giugno 2025; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 giugno: Gianluca è tornato per incontrare il padre.

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 giugno: Gianluca è tornato per incontrare il padre - Domani sera infatti, stando alle anticipazioni, il giovedì di Rai Tre sarà ancora all’insegna di due ... Lo riporta msn.com

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 25 giugno): Gianluca torna a Napoli per incontrare Alberto - Torna come ogni sera Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Segnala msn.com