Un pilota di MotoGp diventa ciclista professionista | l’impresa di Aleix Espargarò che esordirà al Giro d’Austria dopo aver corso ad Assen

Immaginate di vivere un sogno impossibile: da protagonista della MotoGP a ciclista professionista, sfidando i migliori al Giro d’Austria. È l’impresa di Aleix Espargarò, che trasforma la propria passione in una straordinaria avventura sportiva. Dopo aver corso ad Assen e alla 24 ore di Le Mans, ora si prepara a scrivere una nuova pagina, dimostrando che con determinazione tutto è possibile. Un esempio di pura ispirazione per gli appassionati di sport e innovazione.

Immaginate correre in MotoGP e dopo qualche giorno gareggiare su bici al Giro d’Austria in mezzo a gente che ha sfiorato la vittoria al Giro d’Italia. Fantascienza, potrebbe pensare qualcuno. Non per Aleix Espargarò, pilota in MotoGp e oggi collaudatore Honda, che il 9 luglio esordirà tra i professionisti nel ciclismo dopo aver partecipato grazie a una Wild Card al Gran premio di Assen, storico appuntamento olandese del Motomondiale. Circa un anno fa il pilota spagnolo ha dato l’addio all’Aprilia e a dicembre 2024 si è tesserato per la squadra ciclistica Lidl-Trek, di cui inizialmente era soltanto testimonial. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it