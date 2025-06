Un monumento per la gente di mare. Stamattina alle 10, al Museo della Marineria, si tiene l’attesa presentazione del progetto dedicato al ricordo dei marittimi di Viareggio, in occasione della giornata mondiale della Gente di Mare. L’iniziativa del Comitato appositamente costituito mira a colmare l’assenza di un’opera che celebri e renda omaggio a questi lavoratori, simbolo di coraggio e tradizione, il legame indissolubile che unisce il mare e la città.

Stamani alle 10 al Museo della Marineria appuntamento per tutti i marittimi e chiunque voglia partecipare per la presentazione del progetto del monumento alla Gente di Mare di Viareggio. L’iniziativa del Comitato appositamente costituitosi si svolge in occasione della giornata mondiale della Gente di Mare e vuole colmare la mancanza a Viareggio di un’opera specificatamente dedicata al ricordo di questi lavoratori, per il legame indissolubile che la città ha sempre avuto con il mare e con tutti coloro che da sempre lo vivono: i naviganti, i pescatori, i costruttori navali e le loro famiglie. Nonostante la tradizione marinara duecentennale non esiste un monumento che rappresenti un simbolo duraturo, un punto di riferimento che celebra il coraggio, la dedizione e il sacrificio di chi ha sempre tratto dal mare il proprio sostentamento, contribuendo in modo fondamentale alla storia e all’identità di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it