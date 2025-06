Un modo nuovo per stare bene a casa al via i servizi innovativi per gli over 65

Un modo nuovo per stare bene a casa sta prendendo forma a Reggio Calabria, con servizi innovativi pensati per gli over 65. Questo progetto, promosso dal Comune in collaborazione con enti e professionisti specializzati, mira a garantire autonomia, sicurezza e benessere agli anziani con limitazioni funzionali o disabilità . Perché vivere bene a casa non è solo un sogno, ma una realtà accessibile a tutti. Scopri come possiamo aiutarti a vivere il tuo quotidiano con serenità e comfort.

Un servizio che permetterà alle persone over 65 con particolari condizioni di limitazioni funzionali o disabilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico in piena autonomia e sicurezza. "Un modo nuovo per stare bene a casa”, intervento promosso dal Comune di Reggio Calabria assieme. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Mercoledi 25 giugno, alle ore 9:30 -presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio- si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa: “Un modo nuovo per stare bene a casa”; un intervento promosso dal Consorzio Macramè insieme al Comu Vai su Facebook

