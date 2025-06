Un matrimonio da 30 milioni | Venezia si piega al lusso di Jeff Bezos

Venezia si trasforma per accogliere il matrimonio da 30 milioni di dollari di Jeff Bezos, il re del web e terzo uomo più ricco del pianeta. Tre giorni di lusso sfrenato, in un evento che mette in ombra anche le manifestazioni più importanti della città. Una scelta audace che parla di potere, stile e un patrimonio che supera di gran lunga qualsiasi budget pubblico. In questa cornice da sogno, il mondo si chiede: quanto vale davvero il lusso?

Venezia cambia volto per tre giorni. Non per un G20, non per una Biennale, ma per il matrimonio di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del pianeta. Una festa che potrebbe costare tra i 10 e i 30 milioni di euro – una cifra simile a una piccola manovra finanziaria italiana – ma che per lui rappresenta appena lo 0,013% del suo patrimonio. Spiccioli, se si considera che Forbes stima la sua ricchezza in circa 230 miliardi di euro. L’equivalente, per un italiano medio, di una cena fuori da 24 euro. L’arrivo da star: elicotteri, motoscafi e suite sette stelle. Il sipario si è alzato mercoledì pomeriggio, con l’arrivo spettacolare della coppia all’aeroporto del Lido di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it