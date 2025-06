Un mare di sapori | sul lungomare di San Giorgio si punta sulle eccellenze siciliane

Preparati a un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori autentici della Sicilia: "Un mare di sapori" torna sul lungomare di San Giorgio per la sua quarta edizione, un evento unico dedicato alle eccellenze agroalimentari dell’isola. Un’occasione imperdibile per scoprire e valorizzare le specialità che rendono la Sicilia una terra di gusto e tradizione. E tu, sei pronto a lasciarti conquistare?

Tutto pronto per la quarta edizione di "Un mare di sapori", iniziativa che si prefigge di promuovere, valorizzare e far conoscere alcuni tra i più rappresentativi prodotti agricoli della Sicilia e del territorio. L'evento enogastronomico, in programma sul lungomare di San Giorgio, frazione.

