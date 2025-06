Un lifting? No molto meglio una soluzione fatta in casa economica ed esilarante

Alessia Marcuzzi dimostra ancora una volta che il segreto della bellezza può essere divertente e low-cost. Con un sorriso smagliante e un tocco di autoironia, la conduttrice ha condiviso un trucco fai-da-te che ha fatto impazzire i fan: uno lifting temporaneo con semplice scotch dietro al collo. Una soluzione economica, originale e sicuramente esilarante, perfetta per chi cerca un modo rapido per sentirsi al meglio senza spendere una fortuna.

L ontana momentaneamente dalla tv ma sempre attiva sui social, Alessia Marcuzzi continua a conquistare il pubblico con la sua leggerezza e autoironia. In un video su Instagram, ha mostrato un curioso trucco fai-da-te durante un momento di backstage, che ha fatto subito il giro del web. La conduttrice è stata colta dalle collaboratrici mentre applicava del semplice scotch dietro al collo, per ottenere un piccolo effetto lifting temporaneo. Collo. Tutti i prodotti utili per contrastare rughe e «collane di Venere». guarda le foto «Mi sono messa lo scotch»: il trucchetto per tirare il collo. Nel video, condiviso con il suo stile diretto e spontaneo, Alessia Marcuzzi scherza: «Mi sono messa lo scotch per tirare un po’ il collo qua dietro». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un lifting? No, molto meglio una soluzione fatta in casa, economica ed... esilarante

