Un leak svela le possibili specifiche tecniche di OnePlus 15T

Un nuovo leak ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia: Digital Chat Station ha svelato in anteprima le possibili specifiche tecniche di OnePlus 15T. Questa fuga di notizie solleva grandi aspettative e fa crescere l’attesa per il lancio del prossimo flagship del marchio. Curiosi di scoprire cosa ci riserva il futuro? Restate con noi per tutte le novità e approfondimenti sul nuovo gioiello di casa OnePlus.

Un leak delle ultime ore pubblicato da Digital Chat Station avrebbe svelato le prime specifiche tecniche di OnePlus 15T.

