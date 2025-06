un incontro mancato

rari e preziosi, testimonianza di un fragile equilibrio tra natura e città. Oggi, però, la sua presenza inattesa ci ricorda quanto sia importante preservare gli habitat selvatici anche in ambienti apparentemente urbanizzati, affinché incontri come questi possano continuare a sorprenderti e a emozionarti.

Questa mattina, lungo via delle Conserve, nella periferia di Arezzo, mi sono imbattuto in un tasso. Era lì, ai margini della strada. Ma non stava attraversando. Era già oltre. Investito, immobile, ormai parte del paesaggio urbano che inghiotte anche ciò che di selvatico resta. Non è facile incontrare un tasso. È un animale notturno, schivo, che si muove con discrezione nei boschi, lontano dagli occhi dell'uomo. Gli avvistamenti diretti sono rari, e spesso accadono solo in questo modo: quando è troppo tardi. Vederlo così, in pieno giorno, fuori posto e senza vita, lascia un senso di tristezza che va oltre il singolo animale.