Un ferito e tre sfollati dopo il crollo del soffitto di una casa a Nepi

Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha lasciato tre sfollati e una casa nel centro storico di Nepi dichiarata inagibile. Il crollo del solaio, avvenuto intorno alle 14 di ieri, ha preoccupato la comunità: le autorità hanno preso misure precauzionali per tutelare i residenti e avviare le verifiche strutturali. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta in questo momento delicato.

È stata dichiarata inagibile l'abitazione nel centro storico di Nepi dove è crollato il solaio. Inagibile anche lo stabile adiacente, per motivi precauzionali. Nessun ferito grave dopo quanto avvenuto intorno alle 14 di ieri, martedì 24 maggio, tra via del Seminario e via San Vito. "Per fortuna –.

In questa notizia si parla di: ferito - nepi - sfollati - crollo

