un dispositivo per il trattamento delle lesioni preulcerative del piede diabetico

Arezzo si distingue ancora come centro di innovazione nel campo della diabetologia, grazie a una donazione speciale che mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un dispositivo rivoluzionario per il trattamento delle lesioni preulcerative del piede diabetico, donato da Calcit Arezzo e AFANT, rappresenta un passo avanti fondamentale nella prevenzione delle complicanze. Questo innovativo strumento potrebbe cambiare radicalmente il modo di affrontare il problema, offrendo speranza e nuove opportunità di guarigione.

Arezzo, 25 giugno 2025 – La donazione alla Diabetologia del San Donato arriva da Calcit Arezzo e da AFANT Un micromotore per il trattamento dei pazienti con piede diabetico ad alto rischio. A donarlo alla Diabetologia dell’ospedale San Donato di Arezzo, diretta dalla dottoressa Alessia Scatena, sono stati Calcit Arezzo e Afant (Associazione Farmacisti non titolari). «È un dispositivo importante per il nostro reparto, destinato i pazienti con piede diabetico ad alto rischio che sono seguiti dalla nostra struttura – spiega la dr. 🔗 Leggi su Lanazione.it