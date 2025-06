Un corso gratuito per saldatori

Se sei appassionato di lavorazioni metalliche e desideri acquisire competenze altamente specializzate, questa è l’opportunità che fa per te! Il corso gratuito di saldatura, in partenza a ottobre e già aperto alle iscrizioni, ti permette di imparare tecniche avanzate per saldare superfici metalliche con precisione e sicurezza. Non perdere questa occasione: il mondo della saldatura ti aspetta per dar forma al tuo futuro professionale.

Prende il via a ottobre ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un corso gratuito per saldatori

